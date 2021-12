Lawo équipe Radio 24 et Virgin Radio Switzerland

Chacune des trois régies de diffusion équipées de manière identique fournit des postes de travail pour un présentateur et un co-animateur, ainsi qu'un poste d'information et deux postes d'invité. L'architecture repose sur une console divisée à 12 faders, tandis que le co-animateur utilise une unité à 4 faders. Un module 2 faders, pour le lecteur de news, complète l'installation. La conception modulaire de la console Diamond permet d'adapter les commandes intuitives et flexibles aux besoins exacts des animateurs et des techniciens, optimisant ainsi les flux de travail de la station.

L'entreprise CH Media, cliente de Lawo depuis 2011, fait partie des premiers clients à installer le système de console Diamond et à le tester en direct à l'antenne, avant même son lancement officiel.