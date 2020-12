Lawo dévoile une nouvelle console

"Les nouvelles fonctionnalités du mc² 36 offrent aux clients qui ont besoin d'une petite console quelque chose qu'ils n'ont jamais eu auparavant - une table de mixage native IP, avec une puissance DSP exceptionnelle et une connectivité E/S complète. De plus, la nouvelle console offre non seulement la meilleure connectivité IP de sa catégorie, mais aussi des entrées micro et des sorties de ligne de qualité Lawo, ainsi qu'un port AES3 et un port MADI intégré pour les équipements existants".