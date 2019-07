Lawo contribue au succès du Concert de Paris

Les années précédentes, une console Lawo mc²96 utilisée pour le FOH de l’événement était associée à une mc²36 pour les moniteurs. Cette année, Lawo a de nouveau relevé les enjeux du live avec une console mc²56 de 3e génération destinée au mixage pour l'orchestre et avec une mc²36 dédiée aux solistes en salle. Pour le monitoring, les ingénieurs ont opté pour un mc²56, avec deux opérateurs chargés de la console pour couvrir l’orchestre et les solistes. Le contrôle séparé du préampli pour le moniteur FOH et les moniteurs, ainsi que la séparation de la console Lawo mc266 utilisée pour le mixage de diffusion dans le véhicule Radio France n°5, ont permis l’utilisation des boîtiers de scène et des préamplis Dallis de la console.