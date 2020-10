Lawo au doigt et à l’œil

Le nouveau logiciel RƎLAY v4.2 fonctionne sur les PC et les ordinateurs portables Windows® standard, soit en autonomie, soit dans le cadre d'un réseau Ravenna / AES67. Mais il peut également être déployé sur des machines virtuelles, elles-mêmes hébergées sur des serveurs cloud, grâce à de nombreux optimisations et des mises à niveau des performances qui aident les programmes RƎLAY à fonctionner de manière "encore plus fluide et plus efficace" selon Lawo.