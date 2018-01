Laurent Schark : un animateur "unique en son genre"

Imaginez un “I Feel It Coming” des Daft Punk, mettez-y du français, de l’originalité et une signature sonore “Laurent Schark” et vous obtenez “One Of A Kind” (“Unique en son genre” en français). Il aura fallu un an de travail pour produire la version finale de ce titre qui se décline en 2 versions. La version anglaise, composée par Laurent, écrite et interprétée par Darren Ellison (choriste officiel d’Olly Murs) et la version française, co-écrite par Darren et Irka Bochenko, interprétée par Patrick Reis.

Irka Bochenko est une parolière très connue du métier, puisqu’elle a également écrit des textes pour Garou, Tina Arena, Julie Zenatti, Mireille Mathieu, Patrick Fiori, Fiona Gélin, Michelle Torr, Séverine Ferrer, etc.



La version française existe sous 2 formats. Une version de 3min29 ainsi qu’une version de 3min10 certifiée “Quota Français” par Yacast le 15 décembre 2017 (en écoute ci-dessous).