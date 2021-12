Lancement du premier média belge de podcasts narratifs

Féminisme, littérature, conte de fées post-apocalyptique… lvdt.studio aborde ces thématiques dans la collection de podcasts 100% belges. "Chaque mois, nous mettrons en ligne une nouvelle émission entièrement produite et réalisée en Wallonie, avec des experts wallons et bruxellois. Ce sont des podcasts natifs, développés "in house". Nous sommes les premiers à le faire en Belgique francophone", explique Caroline Prévinaire, fondatrice de LVDT (La Voix Dans ta Tête). Le studio a pour objectif de générer 50 000 téléchargements d’ici fin 2022. Le modèle économique est hybride, et met les outils marketing au service de propositions culturelles fortes. Comme levier financier, il a décroché une bourse de 30 000 € dans le cadre de l’appel à projets "St’Art – Rayonnement Wallonie" du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.