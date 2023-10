Lagardère Publicité News choisit Greenbids pour réduire l'empreinte carbone

La mise en place de ce système est pilotée en temps réel par la régie, avec des A/B tests permanents et le suivi de KPIs essentiels pour s'assurer que l'approche est autant bénéfique écologiquement que viable économiquement. L’ensemble des agences et annonceurs du marché peut dès aujourd’hui bénéficier de cet écosystème plus sobre en énergie, en investissant sur les emplacements publicitaires des sites du Groupe Lagardère, traduisant notre engagement d'Imaginer Demain.

"Nous sommes heureux de concrétiser notre ambition sincère d’une publicité moins carbonée et plus efficiente, en proposant à nos clients l’opportunité d’atteindre leurs objectifs de communications plus sobres et responsables au sein de notre offre premium et référente. Nos équipes sont là pour accompagner chaque client dans ce moment-clé de transformation du marché" a souligné Laurent Dauron, directeur des opérations numériques de Lagardère Publicité News.