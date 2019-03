Lagardère : Charles-Emmanuel Bon nommé directeur des opérations radio

Charles-Emmanuel Bon a la responsabilité des équipes et des ressources techniques depuis les studios jusqu’aux auditeurs, incluant les contrats et les systèmes de diffusion et ce pour les trois radios du Groupe.

Après des débuts dans le conseil en stratégie chez Booz Allen, Charles-Emmanuel Bon a occupé différentes fonctions chez RTL group, au Luxembourg puis au sein du pôle radio RTL (RTL, Fun Radio, RTL2) en France.Tout d’abord Directeur Général de RTLnet, filiale digitale de RTL, il a été ensuite nommé Directeur du Développement et des Affaires Publiques. À partir de 2014, il a également pris en charge la Direction des Technologies.

Il était jusqu'à présent Directeur du Développement et des Moyens Techniques du Pôle Radio du Groupe M6.