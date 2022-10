"La voix des justes" : un nouveau podcast sur France Culture

Alors que 200 millions de podcasts sont écoutés chaque mois en France, qu’un Français sur deux écoutent des podcasts et que 43% d’entre eux le font pour s’informer, le Comité Français pour Yad Vashem et France Culture ont souhaité s’appuyer sur ces nouveaux formats pour renouveler ainsi l’accès à la connaissance la Shoah. Face à la disparition progressive des témoins, ces podcasts redonnent vie par la voix aux disparus et permettent d’éduquer à l’Histoire les plus jeunes générations. Produits à partir d’enregistrements réalisés par les Ateliers de Création de Radio France en partenariat avec le Comité français pour Yad Vashem et de témoignages actuels d’enfants cachés et de leurs descendants, cette série de podcasts est une innovation qui mêle différents témoignages pour construire un récit actuel.

Carla Bruni, Marc Lavoine, Claire Chazal, Muriel Robin, Lucie Lucas, Bénabar, JoeyStarr, Nagui, Emmanuelle Béart et Sophia Aram ont tous accepté d’orchestrer la narration de ces récits et redonnent ainsi vie à ces parcours héroïques.