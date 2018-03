La tournée France Bleu Live fait étape à Poitiers

Ces deux France Bleu Live débuteront (à la salle Agora à Jaunay-Marigny) avec en première partie des artistes locaux choisis par France Bleu Poitou : le 21 mars, Lhomé, poète rappeur et slameur. Et le 22 mars, Ticket to swing, trois musiciens avec leur passion pour le swing et le jazz.

Les places pour assister à ceux deux soirées sont à gagner actuellementsur l’antenne de France Bleu Poitou et sur le site de la station francebleu.fr/poitou. Ces deux concerts seront ensuite et ultérieurement diffusés sur les 44 antennes de France Bleu à l’occasion de soirées spéciales.