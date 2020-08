La technologie de routage Lawo choisie par Rádio Itatiaia au Brésil

Le partenaire d'intégration de Lawo au Brésil, Rádio Partes, a installé le système, qui comprend des moteurs de mixage Power Core, des cadres de routage Nova17 et des commandes à écran tactile personnalisées conçues avec le logiciel de contrôle graphique Lawo VisTool Unlimited. La planification du projet a commencé en 2018, dans le but de remplacer un routeur numérique vieillissant par un véritable système AES67 qui pourrait fonctionner avec des équipements AoIP de divers fabricants et être facilement étendu pour répondre aux besoins futurs. Itatiaia souhaitait également un système doté de capacités DSP pour permettre la mise en forme audio des sources à la volée et, en tant que fournisseur de contenu réseau, une redondance opérationnelle à tous les niveaux.