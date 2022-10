La start-up française de podcasts Ausha se lance aux États-Unis

"Nous avons eu du succès parce que nous avons écouté les podcasteurs eux-mêmes" explique Maxime Piquette, CEO d’Ausha. "Les podcasteurs veulent passer plus de temps sur le contenu de leur podcast, et moins de temps à essayer d'utiliser six ou sept outils marketing différents pour s'assurer qu'il soit entendu. En moyenne, Ausha remplace 5 outils que les podcasteurs devraient autrement utiliser. Cela leur permet de gagner un maximum de temps et, pour certains, cela leur redonne aussi le plaisir de podcaster".

Cette puissante plateforme marketing tout-en-un combine un hébergement illimité, une publication en un clic sur YouTube, une distribution aisée sur les 22 principales plateformes de diffusion de podcasts, un Social Media Manager unique en son genre, un SmartPlayer, une newsletter et une intégration de Site Web, des analyses d'audience avancées et des options de monétisation.