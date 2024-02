La solution MPX numérique de RAMI, atout pour les radios du Groupe M6

Simon Bonnenfant et Frédie Fricot, responsable des réseaux de diffusion de RTL, travaillaient sur le projet six mois avant la crise sanitaire de 2020. Après le confinement, la pénurie de composants a retardé le développement des produits. Aujourd’hui, l’approvisionnement est stabilisé, mais les prix ont augmenté sur toute la chaîne, mécanique, tôlerie, circuits. "Après plus d’un an de recherche et de développement en interne sur le MPX numérique, nous avons trouvé la solution et sélectionné avec la plus grande expertise les composants, pour obtenir la précision du signal en entrée et en sortie. Les équipes en interne ont suivi des formations qui leur ont permis d’avoir le meilleur routing de carte possible, afin que la qualité de signal en entrée et en sortie soit totalement respectée", déclare Simon Bonnenfant. "M6 et RAMI ont fait un travail technique commun, avec beaucoup d’acharnement, afin d’affiner la précision pour le signal d’envoi et de sortie. Grâce à l’ingénierie créée par RAMI, la superposition des deux courbes est strictement identique", précise Frédie Fricot.