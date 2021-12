La solidarité au rendez-vous avec France Bleu Nord

Jusqu’au 26 décembre, les auditeurs de France Bleu Nord peuvent gagner de nombreux cadeaux en participant à des jeux sur l’antenne de France Bleu Nord. Pour chaque gagnant, le Furet du Nord et France Bleu Nord offrent en plus une carte cadeau de 50 euros au Secours Populaire. Avec 3 chances de gagner par jour, le Furet du Nord reversera plus de 3 000 euros au Secours Populaire. Une opération solidaire qui permettra de soutenir l’association en cette période de fêtes de fin d’année.

Et avec la grande collecte de jouets et les jeux sur l’antenne de France Bleu Nord, l’opération "Noël solidaire" aura permis de récolter des cadeaux et des bons cadeaux pour une valeur totale de plus de 35 000 euros. Un succès de générosité grâce aux équipes de France Bleu Nord, du Secours Populaire et du Furet du Nord.