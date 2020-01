La société WorldCast installe un théâtre dans son usine

L’équipe de direction de la société est en permanence en quête d’outils pour faire vivre et rendre concrètes les valeurs de l’entreprise. Aussi, lorsque l’occasion s’est présentée de disposer d’un tel lieu au sein même de l’usine de l’entreprise, il n’a pas fallu longtemps pour voir le potentiel d’un tel atout. Le théâtre est un symbole de création, d’innovation et de partage. Or WorldCast est une entreprise présente dans le monde entier avec des produits qui se doivent d’être innovants afin de se démarquer de la concurrence internationale. "Une PME d’une centaine de personnes comme la nôtre qui ambitionne de devenir leader dans son secteur a besoin d’une très forte cohésion des équipes… ce lieu atypique possédant un équipement ultra-professionnel est un moyen de plus pour y arriver" a déclaré Nicolas Boulay, un des coprésidents. "Le théâtre, c’est dire à chacun qu’il a le droit d’exprimer ses idées, haut et fort, pour apporter sa pierre à l’aventure commune qu’est le quotidien de la vie d’une PME" a rajouté Julien Chomat, directeur général du groupe.