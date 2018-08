La saison du renouveau pour NRJ Belgique

Transmettre des ondes positives

"Une playlist générée par un algorithme ne génèrera jamais l’émotion que nous arrivons à créer jour après jour. Être ému par un morceau qui passe à la radio, c’est partager simultanément et collectivement cette émotion avec des milliers de personnes. Notre métier est fait d’émotions. C’est notre force, notre spécificité. C’est ce qui nous fera vibrer tout au long de cette nouvelle saison" a pour sa part expliqué Kim Beyns qui occupe le poste de Brand and Stratey Director à NRJ Belgique et qui souhaite valoriser l’humain : "la force de nos marques et de nos médias, c’est leur caractère humain". Cette saison, NRJ Belgique mise sur "Le 6/9 sur NRJ", matinale animée par Marco, JerM et Frisko qui proposeront "un morning totalement en phase avec notre cible, qui vous donnera le sourire chaque matin, du lundi au vendredi, de 6h à 9h". Ils seront rejoints chaque vendredi par l’humoriste PE pour le débriefing de la semaine.