La révolte est sur les ondes d'Europe 1

Pour cette programmation spéciale, la station peut s'appuyer sur des archives "exceptionnelles" pour proposer un tout-sonore inédit “Europe 1 / Mai 68 : La révolte sur les ondes” et faire revivre aux auditeurs les manifestations qui ont secoué Nanterre, Paris puis la France entière.

Ce samedi à 13h, Gilles Schneider ancien reporter d’Europe 1 pendant la révolte étudiante sera l’invité de ce Tout Terrain spécial présenté par Nicolas Poincaré.

Par ailleurs, la rédaction web d’Europe 1 sera également mobilisée pour proposer des contenus exclusifs sur Europe1.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment la toute première interview de Daniel Cohn-Bendit, l’appel à l’antenne d’un patron séquestré dans son usine, les reportages des journalistes d’Europe 1 pendant les manifestations… Une dizaine d’archives sonores ont été choisies parmi les moments les plus forts vécus en direct sur l’antenne de la station et illustrées en vidéo par les équipes d’Europe 1.