La rentrée confinée de Radio France

Après 28 ans sur France Inter puis sur France Musique, Frédéric Lodéon est le grand absent de cette rentrée radio. A 68 ans, le violoncelliste a raccroché le micro. Il est remplacé par une violoniste : Marina Chiche, qui présentera "Vous avez dit classique ? Chiche !" en lieu et place du "Carrefour de Lodéon" entrée en fin de saison dernière au Panthéon des émissions à la longévité exceptionnelle. France Musique annonce aussi l'arrivée de deux nouvelles webradios thématiques (baroque et opéra) et la poursuite de la retransmission de concerts live. "A l'antenne, la salle de concert passe de 1 200 à 120 000 places", s'amuse Marc Voinchet, le directeur de France Musique.



"FIP voulait voir la vie en rose, mais force est de constater que..." déplore Bérénice Ravache, faisant allusion à la crise sanitaire. La station lance sa 8ème webradio dédiée à la pop. Elle lance aussi un appel à ses auditeurs pour célébrer la musique et soutenir la création partout sur le territoire. FIP, dont l'avenir des antennes locales reste toujours incertain, fêtera son 50e anniversaire le 5 janvier 2021.



Enfin, Mouv' poursuit sa reconquête des jeunes et moins de 30 ans entamée il y a cinq ans avec son ambition d'entretenir une interaction impertinente et bienveillante. "Mouv' est un média digital encore plus connecté", explique son directeur, Bruno Laforestrie, qui après avoir développé des émissions interactives en s'appuyant sur Snapchat, prend un nouveau virage avec la montée en puissance du réseau social TikTok. A l'instar des autres radios du groupe, Mouv' espère pouvoir reprendre ses émissions en direct dans les lycées. "C'est une porte d'entrée pour faire découvrir le service public aux jeunes", conclut Bruno Laforestrie.