La relève est assurée grâce aux Jeunes Talents

Vendredi dernier s’est tenue la finale, suivie de la remise des trophées des Jeunes Talents de la Radio, de la TV et du Net, depuis le Salon de la Radio, organisé par Philippe Chapot (La Lettre Pro de la Radio), à la Grande Halle de La Villette. Rémi Castillo, créateur du concept Jeunes Talents, avait une nouvelle fois réuni un jury d’exception, sous la présidence de Jean-Luc Reichmann : Arnaud Annebicque et Guy Detrousselle (Médiamétrie), Sylvain Athiel (A2PRL), Stéphane Bosc (RFM), Marc Choquet (Chérie), Jean-Marc Dorangeon (Conseiller auprès de C8 et Bel RTL), Bruno Dubois (Sud Radio), Patrice Gascoin (TV Mag-France Bleu), Alexandre Laurent (France Bleu), Isabelle Layer (France Télévisions), Sylviano Marchione (Studec), Jean-Sébastien Petitdemange (RTL).À tour de rôle, les finalistes se sont succédé en studio pour une prestation en live puis se sont prêtés aux questions du jury. Le palmarès, établi par le jury, a souligné la qualité de toutes les interventions se compose de trois nouveaux Jeunes Talents et d'un prix spécial. Le site lesjeunestalentsdelaradio.com et la webtv jeunestalents.tv compilent les prestations de ce concours, soutenu et reconnu pour faire émerger les talents de demain.