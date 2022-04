La radio-télévision marocaine installe l'infrastructure IP de Lawo

Cette vaste mise à jour technique englobe trois studios de radio et deux studios de télévision. Elle est entièrement basée sur la technologie IP. L'entreprise allemande Lawo a été choisie grâce au flux de travail true-IP des mélangeurs audio qui permettent aux opérateurs d'accéder à toutes les sources audio disponibles sur le réseau à tout moment. Une solution d'autant plus idéale que MAP propose ses programmes internationaux en arabe, anglais, français, espagnol et tamazight (la langue du peuple berbère).

En plus des consoles de mixage Ruby, les studios de radio de MAP sont équipés de moteurs de mixage Lawo Power Core DSP et de nœuds d'E/S. Celles-ci intègrent les studios avec des cabines vocales adjacentes ("studettes"). La configuration relie ensuite les studios et les "studettes" au grand studio de MAP en appuyant simplement sur un bouton.