La radio est toujours le média le plus crédible

"La crédibilité, bien que restant à de faibles niveaux, s’améliore ainsi légèrement pour la radio (à 52%, + 2 points), le journal (48%, + 2 points), la télévision (42%, + 2 points) et plus fortement pour Internet (28 %, + 5 points), qui progresse pour la première fois depuis 2015" rappelle ce matin La Croix . "S’ils s’informent toujours plus sur Internet, les Français ont un peu délaissé cette année les chaînes d’information au profit des généralistes. Ils ont davantage lu la presse écrite en ligne. Ils font aussi un peu moins confiance aux informations partagées par des amis sur les réseaux sociaux et un peu plus à celles qui émanent de sites d’information" fait remarquer le quotidien. "Autre signe positif : interrogés sur leur rapport à l’actualité et leurs attentes, les Français s’estiment globalement satisfaits par les médias qu’ils consultent le plus".