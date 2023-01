La radio demeure le média le plus crédible

D'autres médias suscitent un niveau de confiance plus faible chez les Français, mais aussi chez ceux qui les utilisent pour être informés. Ainsi, seuls 33% des Français (et 46% de ceux qui les regardent) font confiance aux émissions d'actualité et de divertissement à la télévision comme Touche Pas à Mon Poste ou Quotidien. Surtout, seuls 27% des Français – et 36% de ceux qui les utilisent – ​​font confiance aux réseaux sociaux pour les informateurs. On observe des niveaux similaires s'agissant des influenceurs : 17% des Français et 40 % de ceux qui suivent leur font confiance.

Face à cette confiance sous conditions et variables selon les médias, une solution est privilégiée par une majorité de Français : s'appuyer sur plusieurs sources pour se forger une opinion. 50% des Français déclarent en effet se faire leur opinion sur un sujet d'actualité en confrontant ce que disent plusieurs médias ; contre seulement 16% qui disent le faire grâce à un seul média qu'ils définissent comme fiable. 20% estiment, pour leur part, qu'il est difficile de se faire une opinion à travers les médias et 8% préfèrent même éviter les médias pour se faire une opinion.