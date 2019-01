La radio Ultrason propose une nouvelle formation

Depuis le lancement de l’Ultrason Academy en 2016, la radio a formé plus de 20 jeunes talents, dont certains ont décroché un emploi sur des médias nationaux. C’est notamment le cas de Thibaut, Alexandre, Tiffany, Antoine, Arthur et Lavinia qui travaillent aujourd’hui en tant qu’animateurs ou journalistes pour des médias tels que RTL (radio, télévision, web), la RTBF (radio, télévision, web) ou encore NRJ. Les formations sont ouvertes à tous dès l’âge de 14 ans et se dérouleront dans les studios d’Ultrason situés à l’IPAM de Nivelles. Elles seront assurées par 2 coaches professionnels : Nicolas Boulart, président de la radio qui possède 15 ans d’expérience (local et national) et Geoffrey Thomas, animateur et programmateur musical de la station.