La radio Évasion fête les 10 ans de l’Évasion Live

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Ce jeudi 2 juillet, la radio Évasion donne rendez-vous à ses auditeurs à l’EPB La Cartonnerie de Dammarie-lès-Lys pour la 10e édition de l’Évasion Live, son concert gratuit annuel organisé en partenariat avec la Ville de Dammarie-lès-Lys. L’événement, accessible sur invitation, devrait accueillir comme chaque année plus de 4 000 spectateurs.
Dès 16h, les équipes de la station prendront l’antenne en direct depuis les coulisses afin de suivre les préparatifs du concert. Cette émission spéciale, programmée jusqu’à 20h, proposera des interviews exclusives, les répétitions des artistes et une immersion dans l’ambiance backstage.
À travers ce dispositif, Évasion place la radio au cœur de l’expérience avant l’ouverture du spectacle.
Dès 16h, les équipes de la station prendront l’antenne en direct depuis les coulisses afin de suivre les préparatifs du concert. Cette émission spéciale, programmée jusqu’à 20h, proposera des interviews exclusives, les répétitions des artistes et une immersion dans l’ambiance backstage.
À travers ce dispositif, Évasion place la radio au cœur de l’expérience avant l’ouverture du spectacle.
Antenne, réseaux sociaux et événement en complémentarité
À partir de 20h30, après un warm-up assuré par DJ LRC et le lancement officiel de la soirée par Miss Seine-et-Marne, se produiront Amir, Dr. Yaro, Jungeli, Daysy, Joseph Kamel, Ambre, la gagnante de la Star Academy 2026, avant un DJ set final de Siks. En parallèle de la retranscription éditoriale sur son antenne, Evasion prolongera sa couverture sur Facebook, Instagram et TikTok.
Les équipes publieront les coulisses, des interviews, des photos, des vidéos ainsi que les principaux temps forts de la soirée afin de permettre aux auditeurs, présents sur place comme à l’écoute de la radio, de suivre cette 10e édition de l’Évasion Live sur l’ensemble des supports audio et digitaux de la station.
Les équipes publieront les coulisses, des interviews, des photos, des vidéos ainsi que les principaux temps forts de la soirée afin de permettre aux auditeurs, présents sur place comme à l’écoute de la radio, de suivre cette 10e édition de l’Évasion Live sur l’ensemble des supports audio et digitaux de la station.