La radio Évasion fête les 10 ans de l’Évasion Live

À partir de 20h30, après un warm-up assuré par DJ LRC et le lancement officiel de la soirée par Miss Seine-et-Marne, se produiront Amir, Dr. Yaro, Jungeli, Daysy, Joseph Kamel, Ambre, la gagnante de la Star Academy 2026, avant un DJ set final de Siks. En parallèle de la retranscription éditoriale sur son antenne, Evasion prolongera sa couverture sur Facebook, Instagram et TikTok.

Les équipes publieront les coulisses, des interviews, des photos, des vidéos ainsi que les principaux temps forts de la soirée afin de permettre aux auditeurs, présents sur place comme à l’écoute de la radio, de suivre cette 10e édition de l’Évasion Live sur l’ensemble des supports audio et digitaux de la station.