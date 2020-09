La programmation musicale européenne d'Euradio évolue

Depuis 2007, Euradio consacre une grande partie de sa programmation musicale aux artistes indépendants et émergents de l’ensemble de l’Europe. Alors que le réseau DAB+ d’Euradio s’étend en France (11 fréquences actives à ce jour) et bientôt en Europe, la station fait évoluer cette programmation. Fidèle à l’identité musicale qui a fait son succès, Euradio consolide et élargit les lignes directrices de sa programmation musicale. Priorité sera d'abord donné à la diversité : Euradio diffuse au moins 1 200 titres différents chaque mois ; un titre est donc diffusé en moyenne 5 à 6 fois par mois. Puis à la nouveauté : 80 % de ces 1 200 titres différents diffusés chaque mois sont sortis depuis moins d’un an. Autrement dit, Euradio choisit environ 25 nouveaux titres chaque semaine.