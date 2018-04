La prochaine 126 000 Radio, c'est pour jeudi

Plus qu'une simple vague, cette avant-dernière 126 000 Radio fera donc aussi, directement, et à sa façon, le pré-bilan de cette saison 2017-2018 et donnera, indirectement, le ton global de ce que sera le classement général de cette saison, sauf accident industriel. Forcément, les audiences d'Europe 1 seront particulièrement observées. Lors de la précédente 126 000 Radio, la radio de Lagardère Active avait enregistré un faible score de 6.6% d'audience cumulée loin dernière RTL (12.1%), France Inter (11.3%), RMC (7.4%) et France Bleu (7.0). Du côté des radios musicales, NRJ était la seule station au-dessus des 10 points.

La 126 000 Radio est publiée 4 fois par an sur les périodes de septembre/octobre (sortie mi-novembre), de novembre/décembre (sortie mi-janvier), de janvier/mars (sortie mi-avril) et d'avril/juin (sortie mi-juillet).