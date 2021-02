La matinale de France Bleu Drôme-Ardèche sur France 3

"Pour les téléspectateurs, France Bleu Drôme-Ardèche,, c'est la garantie de plus de proximité... et de bonne humeur" annonce un communiqué. Journaux d'information locale tous les quarts d'heure, trafic en temps réel, points météo réguliers, infos pratiques, sans oublier la bonne humeur des animateurs de France Bleu : "tous les ingrédients sont au rendez-vous pour que les téléspectateurs démarrent leur journée du bon pied. Le tout agrémenté d'images et d'illustrations de France 3 Rhône-Alpes".

"France Bleu Drôme-Ardèche Matin" sera la 14e matinale filmée sur réseau local de Radio France. Dix autres matinales verront le jour en 2021. Elles proposeront l'équivalent de 6 000 heures de programmes régionaux supplémentaires sur les antennes de France 3. À terme, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.