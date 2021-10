La matinale de France Bleu Besançon sur France 3

Les matinales filmées sont nées d’un partenariat entre Radio France et France Télévisions pour coproduire la version TV des matinales de France Bleu diffusées sur France 3 et les supports numériques de France Bleu et France 3. Pour chaque matinale filmée, France Télévisions adapte la zone de diffusion TNT en se rapprochant le plus souvent possible de celle de la radio (FM). Avec cette exposition, France Bleu veut investir tous les canaux de distribution et s’adapte aux usages du public.