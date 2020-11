La matinale France Bleu Mayenne Matin sur France 3 Pays de la Loire

France Bleu promet une matinale d’actualités, de services et de bonne humeur pour bien commencer la journée en Mayenne avec des infos locales toutes les 15 minutes, des points météo réguliers et de l’interactivité… Parallèlement, le réseau local de Radio France promet quatre temps forts : "La Nouvelle Éco" à 07h15 qui met en lumière les entreprises du département qui se relancent et innovent, "Route 53" pour partir à la rencontre des Mayennais dans leur commune à 7h20 et 8h20, "Circuits courts" à 7h55 qui donne la parole aux commerçants, artisans et producteurs locaux et "L'invité de la rédaction" chaque matin à 08h08.

Cette matinale filmé sera également accessible en replay sur les sites de France Bleu Mayenne et de France 3.