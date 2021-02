La matinale "France Bleu Maine Matin" sur France 3

Au programme notamment "La vie Ici" à 7h10, "La Nouvelle Éco" à 7h15, "2 Minutes pour explorer, avec Maine Sciences" à 7h20, "L'invité de la rédaction" à 7h45 ou encore la chronique "Circuit courts" qui donne la parole aux commerçants, artisans et producteurs locaux à 7h55. La matinale, présentée par Christelle Caillot (journaliste) et Mathieu Doucet (animateur), sera diffusée, en direct et en replay, sur France Bleu Maine et donc, sur France 3 Pays de la Loire sur la TNT en Sarthe et en replay sur France 3 Pays de la Loire.

D’ici 2022, les 44 matinales de France Bleu seront diffusées sur France 3.