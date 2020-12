La mairie de Cannes, NRJ et TF1 signent un partenariat pluriannuel

"Avec Jean-Paul Baudecroux, PDG de NRJ Group et Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1, nous avons décidé de prolonger les NRJ Music Awards à Cannes jusqu’en 2023. C’est une très bonne nouvelle pour la ville et le Palais des Festivals et des Congrès, notamment en cette période de crise sanitaire, économique et sociale. C’est une grande émission de télévision et je suis ravi que nos partenaires nous renouvellent leur confiance" a confié David Lisnard, maire de Cannes.