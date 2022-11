"La dictée s’invite en gare" avec France Culture

Depuis presque dix ans, Rachid Santaki, écrivain et scénariste fait "sortir la dictée de l'école" pour la décliner dans des lieux incroyables et en faire un exercice populaire. Le romancier a déjà lu plus de 500 textes dans des établissements pénitentiaires, des quartiers urbains, au Stade de France, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur France Culture, dans un rendez-vous hebdomadaire jusqu’à l’été 2022 et dans des podcasts disponibles sur le site de la radio et l’application Radio France.

À l’occasion de la commémoration du centenaire de la disparition de Marcel Proust, le 18 novembre 1922, plusieurs textes de l’écrivain, qui est l’un des plus étudiés, commentés et cités dans le monde entier, seront lus par Rachid Santaki et ses invités "surprises".