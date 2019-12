La crédibilité de la radio au centre du prochain ARARO

La journée du 7 février prochain débutera à 09h00 par un discours de Nathalie Pignard-Cheynel, professeure en journalisme numérique (AJM). Plusieurs conférences sont annoncées durant la matinée : "La crédibilité comme facteur de succès pour les marques radios" par René Grossenbacher puis "Vérification des infos et confiance dans les médias" par Estelle Cognacq (franceinfo). Durant la matinée, les résultats semestriels de la 9e étude d’audience du DAB+ seront dévoilés. Deux autres discussions sont prévues : "À la recherche de la crédibilité" avec Annie Maltais et Danny Champagne et "Radios – questions de confiance" par Jean-Marie Charon. Patrice Aubry (RTS) et Philippe Zahno (RRR) concluront ce 11 Atelier Radiophonique Romand. L'entrée sera gratuite.Programme et inscriptions : ICI