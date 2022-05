La console RØDECaster Pro II arrive sur le marché

Cette outil "tout-en-un" offre une refonte complète et des entrées combinées micro/ligne/instrument, deux ports USB Type-C compatibles iOS pour connecter plusieurs ordinateurs ou appareils mobiles, des entrées et des sorties Bluetooth avancées de haute qualité, avec Wi-Fi et Ethernet. Avec ses 8 pads intelligents programmables, la console offre également des préamplis Revolution avec un bruit ultra-faible (seulement -131,5 dBV) et un gain qui peut aller jusqu'à 76 dB.

Ajoutons quatre sorties casque ou encore un mode Talkback qui vous permet de communiquer avec les invités sans affecter l'enregistrement. Enfin, équipée d'une connectivité Bluetooth avancée, le RODECaster Pro II peut être utilisée pour intégrer des appels téléphoniques de très haute qualité.



La console sera mise sur le marché dans 3 semaines.