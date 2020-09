"La Vérif’ RTL Info", une nouvelle rubrique sur l’ensemble des médias RTL Belgium

Pour aider les auditeurs et les téléspectateurs à s'y retrouver dans cette avalanche de contenus parfois douteux, Fanny Linon, journaliste à RTL Info propose une nouvelle rubrique : "La Vérif' RTL Info". Sa mission : partager avec vous son expertise et ses méthodes de journaliste professionnelle pour savoir si l'on parle ou pas d'une fake news. Fanny partira d'une info ou d'une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, pour vérifier s'il s'agit d'une info fiable. Elle partagera son travail dans une vidéo originale accessible sur rtlinfo.be, l'application et les réseaux sociaux RTL Info. Fanny sera aussi présente sur le plateau du RTL Info 19h, sur RTL TVI et dans le studio du RTL Info 18h, sur Bel RTL.