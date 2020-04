La Toile sur Écoute produit "PLAY my FAQ", la première FAQ audio

"PLAY my FAQ" se présente comme un outil ludique au service des clients. Plus qu’une FAQ ordinaire, la réponse est délivrée avec un contexte, une anecdote et un habillage sonore. Ce podcast narratif part à la rencontre du consommateur pour le plonger dans une relation client innovante. La première saison est composée de 25 épisodes-anecdotes en format court, sur un ton humoristique et bienveillant qui plairont aux plus gourmands. En créant la première FAQ audio, Maison de la Barbe à Papa veut apporter une autre dimension au service client. Pour ce format très créatif, la start-up a donc fait appel à Pénélope Boeuf du studio La Toile sur écoute, spécialiste des contenus audio narratifs."PLAY my FAQ" est disponible sur les plateformes Apple Deezer et Castbox