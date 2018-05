La Slovénie envisage la fin de la FM pour 2022

Outre les 4 stations publiques (Radio PRI, Val 202, ARS et Radio Slovénie International), sont également disponibles les stations commerciales Radio 1, Radio 2, Centre, Radio Antena Radio Bob, Ognjisce Radio, Rock Radio et Radio Glasbeni. Comme le soulignent les médias locaux, ce plan d’extinction de la FM n’est pas encore définitif, la mise en œuvre ne serait pas très claire. Et, les chiffres officiels des ventes de radios DAB + en Slovénie ne sont pas encore connus. Pour rappel, la Norvège a éteint ses réseaux FM en fin 2017, le Danemark envisage la fin de la FM en 2021 et, en Suisse, cela se fera par étapes, de 2020 à 2024.