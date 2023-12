La Skol Radio lance un calendrier de l'Avent

La Skol Radio reconnue au niveau national pour la qualité de ses enseignements : "notre école offre non seulement des compétences théoriques mais aussi concrètes dans les métiers de l'audio. Nous accompagnons les individus, les radios, les fédérations, les collectivités et les entreprises dans leur développement".

Chaque année depuis 10 ans, nous délivrons un diplôme reconnu RNCP36196 d’animateur-technicien-réalisateur, attestant des compétences et de l'expertise acquises dans le domaine de la radio et du podcast. Ce diplôme ouvre de nombreuses portes dans l'industrie des médias et constitue un tremplin significatif pour toute carrière dans ce secteur.

