La Sacem et Radio Nova lancent le podcast natif "Chasse au trésor"

Inauguré en juin 2018, le musée virtuel est une véritable malle aux trésors où l’on trouve plus de 10 000 archives pour 170 ans de création. Entre documents administratifs, partitions, examens d’entrées, photos d’identité d’artistes au moment de leurs inscriptions, ces archives sont une mine d’or inépuisable pour tout amoureux de la musique et de la création musicale française, pour les musiciens comme pour les équipes de Radio Nova. Pour chaque invité reçu dans Chasse au trésor, Jeanne Lacaille concocte une interview-jeu de piste dans les archives de La Sacem. Une "Chasse au trésor" sur mesure pour faire vibrer de concert les créations musicales d’hier et d’aujourd’hui.