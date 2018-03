La Sacem annonce trois accords avec Facebook

Ces accords avec Facebook permettront aux membres de la Sacem et aux ayants droit qu’elle représente, d’être valorisés et rémunérés pour l’utilisation de leurs œuvres. Ces accords de licence couvriront les activités de Facebook, Instagram, Messenger et Oculus sur plus de 180 territoires et permettront à leurs utilisateurs de créer et de partager directement des vidéos intégrant des œuvres issues des répertoires de la Sacem, de Wixen et de la SOCAN. Ils prévoient notamment le lancement de fonctionnalités innovantes sur ces plateformes, en étroite collaboration avec Facebook, dans le but d’établir un système de gestion de contenu de premier plan dans l’intérêt mutuel de chacun des partenaires et au bénéfice de l’ensemble de la filière musicale.