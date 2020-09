La Rando France Bleu, c'est ce week-end

Ce week-end, France Bleu et la Fédération française de la randonnée pédestre organisent La Rando France Bleu. Co-organisée par les comités régionaux et départementaux de la FFRandonnée et les stations locales de France Bleu, cette manifestation s’adresse à tous. Cette opération se déploie sur une vingtaine de sites cette année. La grande diversité des territoires dans les régions participantes et les itinéraires associés permettent à chacun de se faire plaisir : environnement naturel ou urbain remarquable, patrimoine…

"Malgré une organisation rendue plus compliquée par le contexte sanitaire, le succès de cet événement confirme l’engouement des Français pour la randonnée, constaté depuis plusieurs années déjà, mais encore plus marqué depuis le printemps" rappelle le réseau local de Radio France.