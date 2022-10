La RTBF prépare une nouvelle édition de "Viva for life"

Pour cette dixième édition, le cube de verre devient le lieu central de la place. La scène ne sera plus à côté mais au-dessus du studio de verre. De cette façon, l’ensemble des regards se tourneront vers ce bloc unifié, permettant une réelle proximité entre le public, les animateurs, les artistes et autres invités. Au rez-de-chaussée du cube, on retrouvera le studio radio où se déroulera le marathon 144 heures, l'espace dédié aux dons via la boîte à dons, l'espace défis des animateurs, la cuisine et le confessionnal pour récolter les témoignages des 3 ambassadeurs. À l'étage, se trouveront les chambres des animateurs et leur espace de repos au côté de la scène de Viva for Life. Le cube aura une vue permanente sur la Grand Place de Bertrix avec ses différents chalets, dont celui des organisateurs de défis qui permettra de les accueillir pour leur remise de chèque représentant le montant de leur fidèle mobilisation. Les chalets goodies seront également présents et ceux des fidèles partenaires avec la vente de produits au profit de Viva for Life.