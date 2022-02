La RTBF met en ligne sa nouvelle application

Accessible partout et tout le temps, intuitive et simple, l’application RTBF facilite l’accès à tous les contenus. "Tout a été mis en place pour un accès intuitif à tout ce qui fait l’actu avec une navigation et une éditorialisation similaire entre l’application et le site de la RTBF" indique un communiqué.

En complément avec le site, cet outil permet de découvrir facilement ce qui fait l’actualité à travers l’ensemble des thématiques qui intéressent le plus les utilisateurs. On y trouve bien entendu : l'info et le sport, la culture et la musique, mais aussi les actualités régionales, la vie pratique, l’environnement et la nature, les sciences et la technologie, ou encore le bien-être et la santé.