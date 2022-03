La RTBF lance un espace radio et digital pour accueillir la population ukrainienne

Via la radio d’info service et sur la page web dédiée, plusieurs types de contenus seront disponibles pour faciliter l’accès aux infos pratiques et utiles. Une boucle audio reprenant l’actualité et les informations diffusées sur les antennes de la RTBF et traitant du dispositif de solidarité mis en place. Elle sera diffusée en continu, 24h/24. Chaque jour les infos importantes d’Ukraine seront intégrées mais également de Belgique pour permettre de mieux comprendre et appréhender ce qui passionne et intéresse les Belges qui les accueillent. Les informations pratiques seront complétées également au fur et à mesure de leur évolution. Ajoutons une présentation très succincte des informations utiles sur la Belgique et l’Europe, des informations pratiques sous forme de foire aux questions (relatives au statut, aux droits, aux devoirs, aux soins de santé etc.) ou encore un aperçu des initiatives locales, communales, associatives en vue d’organiser l’accueil.