La RTBF entre de plain-pied dans l'ère des assistants vocaux

"Les grands acteurs du web sont tous américains" a souligné Laurent Finet, directeur de la production et de l’innovation numérique radio à la RTBF. "Le lancement des nouveaux produits se fait prioritairement sur des grands marchés, plus rentables et moins complexes que la Belgique trilingue. La conquête de l’Europe par les Amazon Echo et Alexa a commencé par l’Angleterre, puis l’Allemagne, et depuis ce 13 juin, la France. Pour les petits pays, aucune date de sortie n’est annoncée ! Mais nous avons voulu embrayer sur l’arrivée de l’assistant vocal en français pour nous lancer dans l’aventure. Le choix d’Alexa découle du fait qu’elle est aussi intégrée dans des enceintes d’autres marques qu’Amazon (entre autres les Sonos One ou UE Megablast…). Le marché belge est donc ouvert par défaut… et il nous importe que le public belge francophone puisse écouter les radios de la RTBF et les dernières nouvelles de notre pays."