"La Mécanique des Ondes" reçoit Laurent Hongne

Pour rappel, "La Mécanique des Ondes" est une émission mensuelle de Fréquence Protestante qui reçoit chaque mois depuis 9 ans des voix et acteurs du monde de la radio qui viennent raconter leurs carrières et partager leurs souvenirs radiophoniques. Il s'agit d'une des rares émissions radio entièrement dédiées à ce média. Vous trouverez la liste des invités déjà reçus sur le site de l'émission lamecaniquedesondes.com L'émission est diffusée chaque deuxième mardi du mois à 13h15 sur Fréquence Protestante (100.7 en FM et en DAB+ sur Paris et Ile-de-France). Le replay de cette émission sera disponible ensuite sur le site frequenceprotestante.com et sur celui de l'émission.