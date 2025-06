Un portrait de Christian Morin dans "La Mécanique des Ondes"

Dans l’édition de juin, l’émission a reçu Christian Morin , à l’occasion de la parution de son autobiographie "J’ai tant de choses à vous raconter" chez XO Éditions. L’occasion de revenir sur son attachement à la radio et de parcourir ses quinze années passées à Europe 1, avant ses passages à RMC puis Radio Classique. Le récit a mêlé souvenirs professionnels, anecdotes de coulisses et allusions à ses multiples activités, dans un format de 45 minutes qui donne le temps à la parole de s’installer.Diffusée chaque deuxième mardi du mois à 13h15 sur Fréquence Protestante (100.7 FM et DAB+ en Île-de-France), "La Mécanique des Ondes" explore la radio à travers les itinéraires de ses artisans. L’émission donne à entendre celles et ceux dont les voix ont accompagné des générations d’auditeurs.