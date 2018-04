La Maison de la radio inscrite au titre des Monuments historiques

L’inscription comprend l'emprise totale au sol de l'édifice, la totalité des façades et toitures, le Hall et la Galerie Seine, y compris les œuvres de François Stahly (sculpteur), le Studio 104 avec les bas-reliefs de Louis Leygue (sculpteur et graveur), les Foyers 101, 105, B, C, D, E et F avec la peinture de Georges Mathieu et les mosaïques de Jean Bazaine et de Gustave Singier, l’ensemble du décor du bureau de la présidence, les escaliers dits "Chambord" des zones B, C, D, E et F ainsi que la tapisserie de Pierre Soulages est inscrite pour sa part dans les collections du Mobilier national.