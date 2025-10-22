La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 22 Octobre 2025 - 13:20

La Maison de la Radio accueillera la 8ᵉ édition de Médias en Seine


La journée Médias en Seine, créée par franceinfo et le Groupe Les Échos-Le Parisien, revient pour sa 8e édition le 15 janvier 2026, entre la Maison de la Radio et de la Musique et le siège du groupe. Placé sous le thème "Nouveaux mondes, nouveaux pouvoirs", l’événement analysera l’évolution du rôle des médias...



Le 15 janvier 2026, franceinfo et le Groupe Les Échos-Le Parisien organiseront la 8e édition de Médias en Seine, premier festival international dédié à la transformation des médias. L’événement, partagé entre la Maison de la Radio et de la Musique le matin et le siège du Groupe Les Échos-Le Parisien l’après-midi, explorera la manière dont les médias s’adaptent aux bouleversements technologiques, politiques et culturels.
Historiquement ancrée dans le paysage de franceinfo, la radio occupera possiblement une place centrale dans cette édition. Médias en Seine abordera les enjeux de confiance du public, la création de nouveaux récits audio, l’émergence de talents et l’usage croissant de l’intelligence artificielle dans la production, la vérification et la diffusion de l’information. 

Le programme s’articulera autour de cinq temps forts : la présentation du Baromètre de confiance des Français dans les médias (La Croix – Kantar – La Poste) ; les relations entre géants du numérique et médias ; la place de la radio et de l’audio dans un monde de post-vérité ; l’impact des créateurs de contenus sur les modèles économiques ; et enfin la réflexion autour du pouvoir des écrans.

Frédéric Brulhatour
