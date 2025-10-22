La Maison de la Radio accueillera la 8ᵉ édition de Médias en Seine

Le 15 janvier 2026, franceinfo et le Groupe Les Échos-Le Parisien organiseront la 8e édition de Médias en Seine, premier festival international dédié à la transformation des médias. L’événement, partagé entre la Maison de la Radio et de la Musique le matin et le siège du Groupe Les Échos-Le Parisien l’après-midi, explorera la manière dont les médias s’adaptent aux bouleversements technologiques, politiques et culturels.

Historiquement ancrée dans le paysage de franceinfo, la radio occupera possiblement une place centrale dans cette édition. Médias en Seine abordera les enjeux de confiance du public, la création de nouveaux récits audio, l’émergence de talents et l’usage croissant de l’intelligence artificielle dans la production, la vérification et la diffusion de l’information.