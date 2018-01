La Lettre Pro de la Radio offre des récepteurs Pure Elan 3

Pour vous remercier de votre fidélité, La Lettre Pro de la Radio offre à tous ses abonnés de passage au Salon de la Radio, un récepteur DAB+ Pure Elan 3. Ce récepteur vous permettra d'écouter la radio en FM et, bientôt, en DAB+. Ce tuner numérique permet de sauvegarder jusqu'à 24 stations en présélection, grâce à son écran couleur. Il dispose d'une prise auxiliaire, d'une alarme et de 4 touche de présélection. Cette radio portable deviendra certainement un bon compagnon !Tout au long du Salon de la Radio, le stand de La Lettre Pro de la Radio accueille également de nombreuses animations comme, par exemple, des séances de dédicaces. Vous y trouverez également quelques Goodies aux couleurs de LaLettre.Pro, nos différentes publications et, forcément, un bon accueil.Téléchargez rapidement votre badge d'accès gratuit ICI